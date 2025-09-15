Il Mattino, Di Canio – ” Champions ? Grande opportunità per il Napoli, il girone è alla portata “

Paolo Di Canio, ex calciatore ed attuale opinionista di Sky Sport, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva per il quotidiano Il Mattino, dove ha compiuto una lunga analisi in merito al Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Che Champions mi aspetto dal Napoli? È una grande opportunità e la devono saper cogliere. Certo, dovranno capire come utilizzare le forze su più fronti, ma la Champions League per il Napoli deve essere una palestra. Beh il Napoli si sta ricostruendo e il primo upgrade deve essere vincere il secondo scudetto di fila e arrivare almeno agli ottavi di Champions. Un obiettivo alla portata? Sì, perché mi aspetto che il grande entusiasmo del popolo napoletano e gli acquisti mirati fatti sul mercato possano dare la spinta giusta. Effetto Conte? Bisogna essere sinceri e onesti: Antonio Conte non è mai pervenuto in Champions. Ma questa è un’altra epoca. Quella che abbiamo detto è la sua storia, di un allenatore che non è avvezzo a contendere seriamente il titolo. E a questo si aggiunge una squadra come il Napoli che non è avvezza ad andare avanti, se non per qualche sporadico risultato.”

“Quindi a bocce ferme direi che il Napoli non ha la caratura per potersi contendere la Champions, ma il percorso che stanno facendo può aiutare eccome. Il girone unico è assolutamente alla portata degli azzurri e lo devono passare. Poi dopo vediamo cosa succede. Non è obbligatorio arrivare tra le prime 8 del girone. Non dimentichiamoci il Psg lo scorso anno che arrivò al limite, è arrivato in finale soffrendo con tutte e poi ha vinto la coppa. Ci sono tante cose che cambiano nell’arco di una stagione e possono influirne l’andamento: i sorteggi, la condizione, gli infortuni, tutto può succedere. Innanzitutto penso che se vinci il doppio scudetto uno dopo l’altro a Napoli ti mettono la statua a Castel dell’Ovo. E il campionato mi sembra ampiamente alla portata degli azzurri che hanno ampliato la rosa con tanti giocatori importanti. In Champions? Innanzitutto deve divertirsi e mettersi alla prova. Deve essere una grande festa, per i giocatori e per la gente.”