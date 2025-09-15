Helveg a KKN – ” Avevo dei dubbi su Hojlund, ma ha giocato bene contro la Fiorentina “

Thomas Helveg, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso la sua opinione in merito a Rasmus Hojlund. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ho avuto qualche dubbio su Hojlund dopo l’anno a Manchester, ma appena ho visto il gol contro la Fiorentina sono stato felice per lui. Ha fatto 75 minuti di alto livello con la Fiorentina. Il Napoli è un grande spettacolo. Il Manchester City è forte e con lo United ha fatto una bella partita, ma il Napoli è partito alla grande, credo che possa fare risultato”.