Gds – ” Il Napoli ha una grande identità, possiede la cattiveria giusta per azzannare tutto “

Il Napoli visto a Firenze è stato impressionante per sicurezza, dominio del gioco, capacità di gestire i ritmi e soprattutto per la ferocia. Una prestazione importante da parte degli azzurri, che è stata evidenziata anche dalla Gazzetta dello Sport, che ha compiuto un’analisi in merito. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il Napoli di Conte ha una sua identità, pure una sua espressione, ha la faccia “cattiva” di chi vuole azzannare tutto ciò che ha a disposizione; ha il desiderio, quasi la ferocia, di chi non intende sprecare nulla, prendersi la partita, orientarla, se possibile dominarla, nelle due fasi. E se capita che ci sia un finale un po’ così, sotto tono, c’è quella voce che si alza discretamente dalla panchina, per far rumore ma neanche poi tanto, perché certe cose meglio eventualmente dirsele in privato”.