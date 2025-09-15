CorSera – ” Hojlund è già carico in vista del City “

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha svelato un’interessante retroscena in merito a Rasmus Hojlund, nuovo attaccante del Napoli. Ecco un estratto dell’articolo, dove viene svelato il tutto.

“Hojlund è rimasto incollato alla tv ieri pomeriggio a guardare il derby di Manchester: lo sguardo focalizzato sulla corazzata di Guardiola che si è facilmente sbarazzata dei suoi ex compagni con doppietta di super Haaland. Diverso da Big Rom, diverso anche da Lucca, lui è il ragazzo dagli occhi di ghiaccio e col piede caldo che non ha certo “paura” di confrontarsi sul palcoscenico più alto del calcio”.