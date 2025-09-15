Conte parlerà alla squadra del finale della partita di Firenze

Oggi, alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, Conte avrà modo di analizzare con i propri calciatori l’attuale momento e i prossimi impegni da affrontare.

Affronta il tema La Repubblica oggi in edicola. Secondo il quotidiano in casa Napoli è ben chiara l’importanza dell’esordio in Champions dopo un anno di assenza, in una gara veramente difficile, a Manchester contro il City guidato da Pep Guardiola.

Anche la parole di Conte dopo la vittoria di Firenze sono state prudenti, ma anche speranzose e convinte del valore della propria rosa: “Ci presenteremo in Inghilterra con l’umiltà di un allievo che vuole imparare dal maestro, con la speranza di riuscire nel tempo a superarlo“.

L’allenatore oggi ai giocatori sicuramente ribadirà alcuni concetti fondamentali quali la necessità di non commettere errori in campo internazionale e di non consentirsi nessun calo di tensione, come invece è avvenuto nel finale della gara del Franchi di sabato sera.

L’allenatore infine proverà anche a isolare la squadra dall’eccesso di euforia che potrebbe prendere piede dopo l’ottima partenza in campionato.