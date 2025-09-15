Condò (Sky Sport): “Højlund sarà il titolare per la Champions”

Aumenta l’attesa per la difficile trasferta azzurra in terra inglese: esordio in Champions giovedì prossimo a Manchester contro il City di Pep Guardiola.

Sulle probabili scelte di Antonio Conte per la partita dell’ Etihad Stadium è intervenuto il giornalista di Sky Sport Paolo Condò che, nel corso della trasmissione Sky Saturday Night, ha espresso la sua idea: “Credo che Højlund sarà il centravanti titolare della Champions, dove tutti giocano e serve uno capace di attaccare gli spazi palla al piede“. E ancora: “Se penso alla gara contro il Cagliari il Napoli ha fatto fatica e lì si è sentita l’assenza di Lukaku. In quel tipo di gare Højlund potrebbe avere problemi non avendo spazio per liberare la sua corsa e magari Lucca grazie alla sua fisicità potrebbe risultare importante“.