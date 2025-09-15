Classifica Serie A, Napoli e Juve in testa a 9 punti

Le partite di domenica si sono concluse con il posticipo di Milano che ha visto i rossoneri di casa prevalere di misura sul Bologna.
In attesa dei posticipi di oggi Verona – Cremonese, con i lombardi che in caso di vittoria potrebbero clamorosamente restare al primo posto e Como – Genoa, la classifica di Serie A comincia a delinearsi: Napoli e Juventus a punteggio pieno con 9 punti, piazza d’onore all’Udinese che ha cominciato molto bene ed è a 7 punti, attardata l’Inter a soli 3 punti e inizio negativo anche per Lazio e Fiorentina. In coda già precaria la situazione di Pisa e Lecce con un solo punto dopo 3 giornate.
Di seguito il dettaglio della Classifica di Serie A:
Napoli 9 punti (3 gare disputate)
Juventus 9 (3)
Udinese 7 (3)
Cremonese 6 (2)
Roma 6 (3)
Milan 6 (3)
Atalanta 5 (3)
Cagliari 4 (3)
Torino 4 (3)
Sassuolo 3 (3)
Lazio 3 (3)
Como 3 (2)
Bologna 3 (3)
Inter 3 (3)
Fiorentina 2 (3)
Pisa 1 (3)
Genoa 1 (2)
Lecce 1 (3)
Verona 1 (2)
Parma 1 (3)