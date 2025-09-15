Classifica Serie A, Napoli e Juve in testa a 9 punti

Le partite di domenica si sono concluse con il posticipo di Milano che ha visto i rossoneri di casa prevalere di misura sul Bologna.

In attesa dei posticipi di oggi Verona – Cremonese, con i lombardi che in caso di vittoria potrebbero clamorosamente restare al primo posto e Como – Genoa, la classifica di Serie A comincia a delinearsi: Napoli e Juventus a punteggio pieno con 9 punti, piazza d’onore all’Udinese che ha cominciato molto bene ed è a 7 punti, attardata l’Inter a soli 3 punti e inizio negativo anche per Lazio e Fiorentina. In coda già precaria la situazione di Pisa e Lecce con un solo punto dopo 3 giornate.

Di seguito il dettaglio della Classifica di Serie A:

Napoli 9 punti (3 gare disputate)

Juventus 9 (3)

Udinese 7 (3)

Cremonese 6 (2)

Roma 6 (3)

Milan 6 (3)

Atalanta 5 (3)

Cagliari 4 (3)

Torino 4 (3)

Sassuolo 3 (3)

Lazio 3 (3)

Como 3 (2)

Bologna 3 (3)

Inter 3 (3)

Fiorentina 2 (3)

Pisa 1 (3)

Genoa 1 (2)

Lecce 1 (3)

Verona 1 (2)

Parma 1 (3)