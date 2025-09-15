Cds – ” Oggi riprendono gli allenamenti, ecco le condizioni fisiche degli azzurri “

Il mister Antonio Conte, dopo la bellissima vittoria per 3-1 contro la Fiorentina, ha concesso un giorno di riposo ai calciatori azzurri. Oggi riprendono gli allenamenti in vista dell’esordio in Champions League contro il Manchester City. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“Antonio Conte ha concesso un po’ di riposo alla squadra al rientro da Firenze, fissando la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno direttamente a oggi. La gestione delle energie orientata al triplo impegno Viola-City-Pisa, e alle scorie dei recenti impegni dei quattordici nazionali, è già cominciata. Inevitabile, del resto. Sotto il profilo della prima formazione europea bisognerà valutare le condizioni di Meret, sabato in tribuna al Franchi per un affaticamento muscolare rimediato alla vigilia. A Manchester mancherà ancora Rrahmani, già fuori a Firenze per il problema alla coscia destra accusato con il Kosovo. Al suo posto, al fianco di Buongiorno, giocherà sempre Beukema, uno dei grandi protagonisti della vittoria con la Fiorentina: ottima prestazione al debutto e il gol del momentaneo 3-0″.