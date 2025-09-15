Cds – ” Manna a fatto un grande lavoro con Lobotka: ecco il motivo “

Stanislav Lobotka è un giocatore difficilmente sostituibile, e il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna lo sa fin troppo bene. Infatti, l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha elogiato il suo lavoro dietro le quinte, realizzato per trattenere il centrocampista slovacco. Ecco un estratto dell’articolo:

“Gran bel lavoro anche quello del ds Manna. Sì: è riuscito a trattenerlo nonostante l’idea di cambiare aria non fosse poi così lontana dalle stanze di casa Lobotka. Titolare di un contratto fino al 2027 ma anche di una clausola rescissoria da 25 milioni: problemi e pensieri ormai lontani mille miglia, la stagione è già nel pieno ed è già piena di cose belle. La prossima in vista? City-Napoli, giovedì. Con sfida a distanza con Rodri. Grandi cose da grandi”.