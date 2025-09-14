Zambardino: “Conte innovatore, il Napoli è in forma Champions”

In attesa dell’esordio in Champions League giovedì sera contro il Man City all’Etihad, il Napoli parte molto bene in campionato con tre vittorie nelle prime tre partite contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina. Nella partita di ieri sera a Firenze, Conte decide di far giocare alcuni dei nuovi arrivati, che gli ripagano la fiducia. Ecco uno stralcio dell’editoriale firmato dal giornalista Vittorio Zambardino sul quotidiano il Corriere Del Mezzogiorno: “Che fa Conte se tutti prevedono che la formazione di Firenze sarà «conservatrice»? Fa l’innovatore. Lo aveva detto che i nuovi dovevano cominciare ad integrarsi e allora al Franchi c’è in porta Milinkovic Savic, in difesa Beukema, in attacco Hojlund. Vecchi e nuovi sono in forma Champions: lucidi, concentrati con quello spirito animale di chi sul tre a zero insiste ad attaccare e tiene l’intensità“.