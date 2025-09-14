Sportmediaset esagera: “Adzic è il De Bruyne montenegrino”

Importante ma anche fortunosa vittoria bianconera di ieri sera nel derby d’Italia contro l’Inter.

Gara pazzesca e dal punteggio largo, decisa dal gol nel recupero del giovane montenegrino Vasilije Adzic. Rete probabilmente viziata da un fallo su Bonny e fortunosa visto l’infelice intervento del portiere nerazzurro, ieri davvero insufficiente.

Comunque il ragazzo ha mostrato talento e in pieno recupero non ha avuto remore a tentare la conclusione, peraltro precisa e ben indirizzata.

Paragone un tantino azzardato quello di Sportmediaset, a celebrare l’importante segnatura del giovane juventino classe 2006. L’articolo titola: “Juve, chi è Vasilije Adzic: il De Bruyne montenegrino che ha condannato l’Inter ora sogna la Champions“.

I paragoni ingombranti a volte possono essere troppo impegnativi per un calciatore in via di formazione e consacrazione.