Sarri deluso lascia il Mapei Stadium senza rilasciare interviste

Vincenzo Fenza
Vincenzo Fenza
-
Lazio-Verona 4-0: Guendouzi apre e Dia chiude, Sarri riparte
AUGUST 2022, Maurizio Sarri, fonte foto: www.footballnews24.it

Momento difficile in casa Lazio: oggi prestazione incolore e seconda sconfitta in 3 partite di campionato.

Dopo la sconfitta all’esordio a Como, e la promettente vittoria larga della settimana scorsa in casa contro il Verona, oggi i biancazzurri sono apparsi in difficoltà e hanno lasciato i 3 punti al Sassuolo, al termine di una prestazione scialba.

Fa notizia il comportamento del tecnico biancazzurro Maurizio Sarri: in campo lo si è visto particolarmente nervoso e urlante, evidentemente deluso del comportamento dei suoi giocatori e frustrato per non riuscire a porvi rimedio. A fine gara il tecnico ha poi lasciato il Mapei Stadium senza nessun contatto con la stampa.

La società ufficialmente ha giustificato l’assenza di Sarri nel post partita con non precisati “motivi familiari“.

