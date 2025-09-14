Portieri per la lista Champions League, Ferrante può essere arruolato

Ha fatto notizia il viso preoccupato di Conte nei primi minuti di Fiorentina- Napoli, quando l’irruente Mandragola ha travolto il portiere azzurro Milinkovic-Savic, rimasto poi qualche minuto a terra per smaltire il colpo ricevuto al viso.

Il tecnico azzurro era giustamente allarmato, visto che Meret aveva alzato bandiera bianca per un fastidio muscolare nell’immediata vigilia della gara e non risultava nemmeno in panchina, mentre il terzo della rosa – Contini – già da giorni risultava infortunato per una frattura del metacarpo della mano destra.

in caso di necessità l’unico disponibile era il giovanissimo Ferrante, proveniente dalla serie D.

Non proprio una situazione rassicurante, in vista del duro impegno di giovedì sera, esordio in Champions in casa del City di Guardiola.

Intanto Meret sembra aver recuperato in parte, e potrebbe essere in panchina all’Etihad Stadium.

Resterebbe quindi da colmare solo la casella del terzo portiere. Per casi simili il regolamento Uefa viene – giustamente – in aiuto del club in difficoltà: il Napoli può sostituire dalla lista Champions un portiere in caso di infortunio o lunga inabilità.

Pertanto lo sfortunato Nikita Contini può essere sostituito da Mathias Ferrante, a patto che il Napoli produca documentazione dell’infortunio e che per i prossimi 30 giorni non possa usufruire delle prestazioni di Contini.