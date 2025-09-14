Napoli travolgente a Firenze: calcio totale per 80 minuti

Il Napoli esce dal Franchi con una vittoria netta per 3-1 contro la Fiorentina, confermandosi spettacolare e convincente per gran parte del match. La squadra di Antonio Conte ha mostrato un vero e proprio “calcio totale”, dominando per quasi 80 minuti con ritmo, qualità e intensità, prima di concedere qualcosa solo nel finale, complice il turnover e qualche errore in gestione.

La Gazzetta dello Sport ha esaltato la prestazione degli azzurri, sottolineando come la squadra abbia offerto uno spettacolo di gioco moderno, con un Anguissa in versione tuttocampista e Beukema protagonista con il gol del 3-0. La Fiorentina, invece, è rimasta spesso disorientata, incapace di trovare soluzioni per arginare il pressing e le ripartenze partenopee. Solo nell’ultimo quarto d’ora, con i cambi tardivi di Pioli e un Napoli meno lucido, i viola hanno provato una reazione, ma l’assalto finale si è rivelato troppo debole per impensierire seriamente gli azzurri.

Il 3-1 finale fotografa bene la superiorità del Napoli, che avrebbe potuto segnare anche di più e che conferma la solidità e la brillantezza del progetto Conte. Una prova di forza che lancia un messaggio chiaro al campionato e ai prossimi avversari.