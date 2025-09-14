Napoli, stop per Meret: Conte lo preserva e lancia Milinkovic-Savic

Alex Meret non è sceso in campo contro la Fiorentina a causa di un affaticamento muscolare al flessore. A fare chiarezza sulle condizioni del portiere azzurro è stato Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli al Franchi.

Il tecnico ha spiegato la scelta precauzionale: “Ieri Alex aveva accusato un affaticamento che non sembrava così preoccupante. Stamattina, però, dopo gli esami, è emerso che c’era qualcosa e abbiamo preferito non rischiare. Prendiamo il bicchiere mezzo pieno: ha debuttato Vanja, che ha caratteristiche diverse da Meret e lo abbiamo preso proprio per questo”.

Conte ha poi elogiato la prova del nuovo portiere: “Sono molto contento della prestazione di Milinkovic-Savic. Per me ho due titolari in porta, questa è una grande risorsa per la squadra”. La situazione di Meret sarà rivalutata nei prossimi giorni, ma filtra fiducia per un recupero rapido senza particolari allarmi.