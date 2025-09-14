Napoli irresistibile, con un finale da correggere

Un Napoli meraviglioso nel primo tempo che ha dettato subito legge a Firenze, ripetendo per sommi capi la partita della scorsa stagione. Rigore conquistato da Anguissa su Comuzzo, che per Commisso vale 40 milioni però non li ha ancora dimostrati di valere; sul dischetto un freddissimo De Bruyne salito a 2 gol in 3 gare, diventando momentaneamente il capocannoniere azzurro.

L’azione più bella, in verità, è capitata qualche minuto dopo con la grande palla di Spinazzola per Hojlund che ha eluso il difensore, facendogli credere di partire in fuorigioco, ha usato lo strapotere fisico per poi metterla nell’angolino. È bastato pochissimo per farsi amare dai tifosi azzurri ma anche dal mister, a cui – durante l’esultanza – si è avvicinato per battere il cinque, consacrando così il suo nuovo centravanti titolare.

La Fiorentina, di animo e di orgoglio, ha cercato di uscire dallo schiacciasassi avversario e lo ha fatto verso la fine del primo tempo impensierendo Conte, che non ha apprezzato la superficialità in alcuni contrasti dei centrocampisti. Benissimo l’esordio di Beukema che ha giganteggiato insieme a Buongiorno in difesa, ma ha fatto pure una rete da attaccante funambolo. Insomma, ha sostituito egregiamente il leader onnipresente Rrhamani, tornato dalla nazionale con un problema muscolare risolvibile in poche settimane. Probabilmente già con il Pisa sarà riarruolabile.

I cambi nel secondo tempo hanno reso il Napoli più vulnerabile nella costruzione della fase difensiva, tanto che i viola hanno segnato con Ranieri, lasciato totalmente solo. Peccato per questa macchia che ha tolto il lungo cleensheet agli azzurri, con Milinković-Savić non irresistibile sul tiro del difensore viola, ma bravissimo pochi minuti dopo su Fazzini e Piccoli, entrati molto bene. Più di un brivido sul finale è venuto, c’è da dire. Lucca sembra ancora lontano dal far vedere di che pasta sia fatto: non è riuscito a vincere contrasti nonostante la mole fisica e la porta sembra non riuscire ancora a vederla.

Finisce in bellezza il sabato sera calcistico, con la testa adesso al ritorno in Champions con un big match dal sapore di mazzarriana memoria.