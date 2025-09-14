Marocchino: “Hojlund porta avanti la palla con una certa velocità”

Domenico Marocchino, trequartista della Juventus dal 1979 al 1983, ha commentato la vittoria del Napoli in trasferta contro la Fiorentina, alla trasmissione Il Sabato Al 90o, andato in programma su RAI 2. Ecco le sue parole: “Due caratteristiche fondamentali, maggior parte dei giocatori sono registi di sé stesso ed hanno anche l’unico allenatore in Italia che sembra anche un giocatore. Hojlund oltre ad avere la capacità di difendere la palla, ha una velocità incredibile. Lui porta avanti la palla con una certa velocità. La pesantezza organica dei giocatori del Napoli“.