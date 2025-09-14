Maignan esce per infortunio: salta la gara contro il Napoli?

Intorno all’ora di gioco del match di stasera tra il Milan ed il Bologna, il portiere rossonero Maignan ha dovuto lasciare il campo per un problema al polpaccio.
Il francese è apparso molto dolorante ed ha faticato per lasciare il campo con le proprie gambe.
Serve un approfondimento dell’evento e gli opportuni esami strumentali per definire la portata dell’eventuale stop. Al momento però, sembra in dubbio la presenza del portiere titolare, nell’importante sfida contro gli azzurri di Conte, prevista domenica 28 settembre.
In porta è subentrato Terracciano, trentacinquenne ex Fiorentina, in forza al Milan da quest’anno.