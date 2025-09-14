Il PSG perde i pezzi: anche Kvaratskhelia si infortuna

Momento poco fortunato per il PSG di Luis Enrique. Dopo gli infortuni in nazionale di Douè e Dembèlè oggi nella gara di campionato vinta con tranquillità per 2-0 contro il Lens, i parigini hanno perso per infortunio il georgiano Kvaratskhelia, uscito dal campo per una ferita abbastanza evidente al polpaccio.
Khvicha è uscito dal terreno di gioco con le proprie gambe e l’incidente non sembra per nulla grave; possibile però la sua assenza nell’esordio in Campions previsto contro l’Atalanta giovedì prossimo. Problemi di formazione quindi per Luis Enrique che potrebbe trovarsi a fare a meno di tutti i suoi migliori attaccanti.