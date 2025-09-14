Il Mattino – Napoli: “Tre bacioni a Firenze”

Tre bacioni a Firenze”: così titola Il Mattino per celebrare la vittoria netta del Napoli al Franchi contro la Fiorentina. Gli azzurri di Antonio Conte hanno infatti superato i viola con un convincente 3-1, confermandosi a punteggio pieno e dimostrando di essere una delle squadre più in forma di questo avvio di stagione.

La scena è stata dominata dalla nuova coppia da sogno formata da Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund: il belga ha illuminato il gioco con la sua classe e i suoi assist, mentre il danese si è confermato già decisivo con una rete da vero bomber. Il Napoli, compatto e aggressivo, ha messo in difficoltà la squadra di Pioli con ritmo e qualità, mostrando solidità difensiva e brillantezza offensiva.

Per Conte è una vittoria dal valore speciale: non solo tre punti pesanti in ottica classifica, ma anche la conferma che i nuovi innesti si stanno integrando alla perfezione in un gruppo che appare sempre più competitivo. Firenze, ancora una volta, diventa il palcoscenico del Napoli che sogna in grande.

