Il Mattino – Beukema perde il treno di ritorno, il motivo

Scritto da:
Alessio Grossi
-

Come riportato dal quotidiano Il Mattino, Sam Beukema ieri sera ha perso il treno di ritorno al termine della partita tra Fiorentina e Napoli, in cui il centrale olandese ha segnato al suo esordio con la maglia azzurra. Dopo la partita, Beukema è stato sorteggiato per i controlli antidoping: le operazioni sono durate parecchio tempo e, di conseguenza, l’ex difensore del Bologna ha perso il treno per Napoli. Adesso è in viaggio per raggiungere la squadra a Castel Volturno e allenarsi in vista della partita contro il Man City in programma giovedì sera.

Articolo precedenteCorriere del Mezzogiorno: “Sarà difficile per Lucca e Lukaku conquistare il posto in attacco con questo Hojlund”
Articolo successivoCorbo: “Hojlund si è rivelato in tutto il suo splendore”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE