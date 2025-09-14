Il Mattino – Beukema perde il treno di ritorno, il motivo

Come riportato dal quotidiano Il Mattino, Sam Beukema ieri sera ha perso il treno di ritorno al termine della partita tra Fiorentina e Napoli, in cui il centrale olandese ha segnato al suo esordio con la maglia azzurra. Dopo la partita, Beukema è stato sorteggiato per i controlli antidoping: le operazioni sono durate parecchio tempo e, di conseguenza, l’ex difensore del Bologna ha perso il treno per Napoli. Adesso è in viaggio per raggiungere la squadra a Castel Volturno e allenarsi in vista della partita contro il Man City in programma giovedì sera.