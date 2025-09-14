Hojlund subito protagonista al Napoli: primo gol e pagelle da applausi

Chi l’avrebbe mai detto che Rasmus Hojlund avrebbe avuto un impatto così immediato sul Napoli? Appena un quarto d’ora con la maglia azzurra è bastato per vedere il suo primo gol e per accendere l’entusiasmo dei tifosi. L’attaccante danese non ha tradito le attese e le pagelle dei principali quotidiani sportivi ne sono la conferma.

Il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport gli assegnano un 7,5 sottolineando non solo la capacità di incidere subito con il gol, ma anche il continuo mettere in difficoltà la difesa viola. “Bentornato in Italia – scrive la Gazzetta – fallisce un tap-in da mezzo metro, ma si riscatta subito con una giocata da grande attaccante”.

Il giudizio positivo arriva anche dal Corriere della Sera, mentre Tuttosport alza l’asticella con un 8 in pagella: “Titolare a sorpresa, si ripresenta in Serie A con un gol da centravanti vero e appare già perfettamente integrato nei meccanismi di Conte”.

Infine, Il Mattino evidenzia il mix di talento e determinazione del nuovo bomber azzurro: “Bravo e fortunato. Dopo l’errore iniziale, il rigore gli allontana le nubi. Strappi, allunghi, movimenti da attaccante puro: giocate che possono svoltare la stagione del Napoli”.