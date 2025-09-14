Gilardino fiducioso in vista della trasferta al Maradona

Inizio di campionato difficile per la matricola toscana Pisa, in coda alla classifica dopo 3 giornate con un solo punto conquistato.

Oggi la squadra guidata da Gilardino ha perso in casa contro l’Udinese per 0-1. Gara equilibrata, ma padroni di casa apparsi ancora acerbi e poco concreti per la categoria.

Al termine della gara l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa: in merito ai prossimi impegni – quello più immediato è il posticipo di lunedì sera contro i Campioni d’Italia al Maradona – il tecnico si è detto fiducioso e convinto di trovare la migliore forma fisica per i suoi ragazzi, attraverso un alto livello di allenamento nel corso della settimana.