Gazzetta dello Sport: “Napoli spettacolo di calcio totale”

La prestazione del Napoli a Firenze è stata quasi perfetta come dimostrato dal punteggio finale di 3-1.

La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il match sottolineando un calcio totale mostrato dalla squadra di Antonio Conte: “Il Napoli è uno spettacolo di calcio totale, soffre soltanto nell’ultimo quarto d’ora, avanti di tre gol, quando il turnover fa saltare un po’ di equilibri e Lucca non tiene una palla.

Finisce 3-1, i gol del Napoli potevano essere di più, Anguissa fa il tuttocampista, Beukema segna e la Fiorentina resta un enigma: a lungo non ci capisce niente, Pioli ritarda i cambi e l’assalto finale è una luce flebile”.