Gazzetta dello Sport: “ Juventus prima col Super Napoli”

“Infinita Juve”: così titola la prima pagina della Gazzetta dello Sport dopo il derby d’Italia che ha regalato spettacolo ed emozioni fino all’ultimo secondo. Allo Stadium, la Juventus di Igor Tudor si è imposta per 4-3 sull’Inter al termine di una sfida vibrante, fatta di continui botta e risposta tra le due squadre. A decidere l’incontro è stato Adzic, autore di una splendida rete nei minuti di recupero che ha fatto esplodere di gioia i tifosi bianconeri e consegnato tre punti pesantissimi in chiave classifica. Un successo in extremis che conferma il carattere e la determinazione della nuova Juve targata Tudor.

La prima pagina della Gazzetta però celebra anche il Napoli: “È prima col Super Napoli (Hojlund in gol)”. Gli azzurri, trascinati dal nuovo attaccante danese, mantengono la vetta della Serie A e consolidano il loro ruolo di protagonisti assoluti di questo avvio di stagione.