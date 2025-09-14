Esposito: “Il Napoli non può fare a meno di Hojlund, è superiore a Lukaku e Lucca”

La prima in maglia azzurra di Rasmus Hojlund è stato un gran successo ed è culminato con la rete del 2-0.

Il giornalista napoletano Paolo Esposito, sui propri profili social ha parlato della punta danese: “Il Napoli, da ora in poi non può fare a meno di un centravanti simile. È superiore a Lukaku e Lucca messi insieme. Non perché sia stato pagato la bellezza di 50 milioni di euro, e a mio avviso, è stato un affare anche per la cifra pagata. Il ragazzo 22enne, tra 1 anno se continua così, potrà valerne 100 di milioni di euro.

Questo Napoli, può vincere anche in Inghilterra, a Manchester, giovedì prossimo, nel primo turno di Champions League, contro il City. Non buttiamo la croce addosso al secondo portiere del Napoli, Milinkovic Savic, per il gol che ha preso ieri sera all’Artemio Franchi sul proprio palo. Perché adesso, anche lui è un portiere del Napoli! Può capitare. Ho visto anche il più grande portiere del mondo di allora, Dino Zoff , prendere gol sul proprio palo in un Brasile-Italia. Meret tra i pali è di gran lunga superiore a Milinkovic-Savic, e lo sa anche il mio amico Conte