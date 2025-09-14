Corriere del Mezzogiorno: “Sarà difficile per Lucca e Lukaku conquistare il posto in attacco con questo Hojlund”

Rasmus Hojlund nel suo esordio con la maglia del Napoli ha segnato il gol del 2-0 e realizzato un’ottima prestazione.

Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato la prova della punta danese porgendo attenzione anche a Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku: “Meriterebbe un discorso tutto suo l’esordio di Rasmus Højlund, anche per il piccolo dramma di Lorenzo Lucca. Che perde il posto che aveva tenuto dopo l’infortunio di Lukaku e oggi deve affrontare la prova più difficile, la solitudine di chi si vede messo in seconda fila.

È un esame che sempre aspetta chi fa un lavoro nel quale vige la meritocrazia. Il ragazzo è entrato al minuto 72 e ha amministrato il risultato col resto della squadra, vivendo l’energico finale della Viola. Ma il tema posto da Højlund questa sera è che sarà dura anche per Romelu Lukaku riconquistare un posto nella formazione. Il Napoli ha un centravanti esplosivo, giovane. Chi lo toglie dal suo posto?”