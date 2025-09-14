Corriere del Mezzogiorno: “Napoli, tutti al massimo”

Il Napoli nella trasferta di Firenze ha regalato una prestazione perfetta contro la Fiorentina di Stefano Pioli.

Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato nell’edizione odierna la performance della squadra azzurra: “Tutti al massimo: Politano quasi perfetto e commovente per il sacrificio totale a tutto campo, Spinazzola instancabile, Anguissa costruttore del terzo gol, McTominay «centrocampista d’attacco». Kevin de Bruyne, che, sostituito dopo un’ora e dieci, ottiene l’applauso del Franchi. La fase finale, con la Fiorentina che segna e cerca la rimonta, ammonisce per la Champions: le partite durano novanta minuti”.