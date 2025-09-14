Collovati: “Conte ha inserito alla grande i nuovi acquisti”

Fulvio Collovati, ex difensore del Milan e dell’Inter, ha detto la sua riguardo la partita tra Fiorentina e Napoli terminata 1-3 in favore dei Campioni d’Italia, durante il programma sportivo Il Sabato Al 90o andato in onda ieri sera su RAI 2. Ecco le sue parole: “Napoli di un’altra categoria che abbiamo visto stasera per 80 minuti, che gioca a memoria. Si è Contenizzato, straripante. Merito dell’allenatore che ha inserito alla grande i nuovi acquisti. Hojlund? Gioca in verticale. Mi sono meravigliato di Conte, eravamo a vedere col 3-5-2 e 5-3-2, ora invece col 4-1-4-1 è in continua evoluzione. Questo Napoli se continua a giocare così, in questo momento è la super favorita per la vittoria del campionato“.