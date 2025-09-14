City, Guardiola: "Abbiamo bisogno del meglio e oggi è stato così, su Donnarumma..."

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di BBC Radio 5 dopo la vittoria sul Manchester United per 3-0. Ecco le sue parole:

“E’ stato molto bello, vedere soprattutto i volti dei tifosi e di quanto sono felici. Siamo fortunati a fare questo, sono un buon tecnico sapete il motivo? Ho dei gran giocatori che danno tutto. Abbiamo bisogno del meglio e oggi è stato così, abbiamo prodotto molto e bisogna continuare su questa strada.

Donnarumma? Fa delle parate eccezionali e siamo felici della sua prestazione”.