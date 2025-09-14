Cade la Lazio di Sarri, prima vittoria per il Sassuolo

Terminato da poco il posticipo delle 18:00:il Sassuolo al Mapei trova la prima vittoria del suo campionato, Lazio sconfitta grazie alla rete di Fadera giunta al 70′.

Biancazzurri poco brillante, con il solo Zaccagni in palla. Importante successo per gli emiliani che agganciano in classifica proprio la Lazio a 3 punti. Da segnalare l’infortunio di Rovella a fine primo tempo, sostituito da Cataldi.

Il prossimo turno sarà molto impegnativo per entrambe le squadre e vedrà il Sassuolo far visita all’Inter e la Lazio impegnata nella stracittadina contro la Roma.