Beukema, esordio da sogno al Napoli: pagelle al top

Sam Beukema non poteva immaginare un debutto migliore con la maglia del Napoli. Al suo esordio ufficiale, il difensore olandese ha siglato il gol che ha chiuso la gara al Franchi contro la Fiorentina, coronando una prestazione di grande solidità. I quotidiani sportivi hanno sottolineato l’impatto immediato del centrale, premiandolo con voti molto positivi.

Il Corriere dello Sport gli assegna un 7,5 descrivendolo come “pulito, ordinato, preciso e attento, perfetto nell’inserimento che vale il 3-0”. Mezzo punto in meno dalla Gazzetta dello Sport, che sottolinea comunque una partita di livello: “Altro debuttante, ma che partita. Solido dietro, sicuro negli anticipi e nell’impostazione. E il tocco vincente del 3-0”.

Stesso giudizio anche da Corriere della Sera e Tuttosport, che evidenziano come l’infortunio di Rrahmani abbia spalancato le porte della titolarità a Beukema: “Debutta con un gol, rischia qualcosa nel contenere Kean ma si fa trovare pronto”.

Infine, Il Mattino si concentra sull’aspetto tattico e sulla crescita dell’intesa con i compagni di reparto, assegnandogli un 7: “La prima volta da titolare e il primo gol. Gestisce la zona con autorità, sembra già un veterano. Buona l’intesa con Buongiorno, ancora da migliorare quella con Milinkovic-Savic”.