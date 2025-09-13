L’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato la situazione degli infortunati in casa Napoli, evidenziando le sfide imminenti per la squadra. Il Napoli si prepara ad affrontare un intenso calendario di partite, e già Conte ha dichiarato in conferenza stampa che procederà con il turnover a causa del fitto programma. Al momento, Romelu Lukaku e Amir Rrahmani sono fuori dai giochi. Lukaku, che sembra destinato a tornare soltanto a gennaio, e Rrahmani, previsto assente per almeno le prossime tre gare, rappresentano due assenze pesanti per la squadra. Tuttavia, Conte sembra pronto a sfruttare questa fase per attuare un turnover che nella scorsa stagione non era così necessario. Durante la conferenza stampa il tecnico ha sottolineato l’importanza di avere una panchina preparata a subentrare con la stessa efficienza, una risorsa indispensabile in un periodo pieno di impegni tra competizioni nazionali e internazionali.