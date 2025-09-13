L’edizione odierna di Repubblica ha approfondito un retroscena riguardante Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, su iniziativa del rettore Matteo Lorito, conferirà al presidente del Napoli una Laurea honoris causa in Economia Aziendale. Il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni avrebbe già stabilito la data della cerimonia di consegna della laurea: il prossimo 29 settembre. La cerimonia si terrà nell’Aula Magna della Federico II, e per l’occasione De Laurentiis avrebbe già preparato il discorso per la sua lectio magistralis. Il presidente del Napoli dovrebbe presentare il suo caso di studio nell’ambito dell’industria dello sport, indicandolo come un esempio di modello imprenditoriale sostenibile. Non si esclude, inoltre, che il focus del discorso si estenda al “valore economico e culturale delle imprese creative e sportive. Si tratta di una visione integrata”, con l’obiettivo di dimostrare che settori come cinema, cultura, spettacolo e sport non solo generano profitti economici, ma producono anche valore culturale e identitario, che può essere misurato, valorizzato e gestito efficacemente.