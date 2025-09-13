L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha approfondito un retroscena riguardante il mercato estivo appena concluso dal Napoli. Secondo il quotidiano, la società azzurra si è mossa con grande dinamismo, assicurandosi diversi acquisti, per rinforzare soprattutto il reparto offensivo. Tra i nuovi innesti spicca il nome di Lorenzo Lucca, anche se sembra che l’ex attaccante dell’Udinese non fosse la prima scelta. Infatti il Napoli aveva inizialmente considerato altri due profili prima di virare su Lucca. Aurelio De Laurentiis infatti avrebbe valutato la possibilità di ingaggiare Darwin Núñez, ma senza successo. Successivamente, avrebbe preso in considerazione Moise Kean, tentato dall’idea di sfruttare la clausola rescissoria del giocatore fissata a 52 milioni di euro. Tuttavia, tale ipotesi è stata rapidamente accantonata, giudicandola economicamente poco praticabile. Kean nonostante ciò gode della stima di Antonio Conte. Però il Napoli ha scelto di non approfondire la trattativa dopo una semplice richiesta di informazioni, optando infine per concentrare le proprie attenzioni su Lorenzo Lucca, un profilo particolarmente apprezzato anche da Conte.