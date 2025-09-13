Eurorivali, tre passi falis per le rivali del Napoli in Europa, cade l’Eintracht Francoforte, rallentano Qarabag e Benifca

Scritto da:
Salvatore Borghese
-

Sono già state disputate tre partite dalle rivali del Napoli nel girone di Champions League. L’Eintracht Francoforte subisce una sconfitta per 3-1 contro il Bayer Leverkusen, rimanendo al secondo posto in classifica dietro al Bayern Monaco. Anche il Benfica frena: fermato al 92° minuto con un pareggio per 1-1 in casa contro il Santa Clara e resta al secondo posto, dietro al Porto. Inizio complicato per il Qarabag, che si prepara ad affrontare il Napoli nella quinta sfida della fase a gironi. La formazione azera non riesce ad andare oltre un pareggio casalingo contro lo Zira, conclusosi 1-1. Il risultato porta il Qarabag a 4 punti nelle prime tre partite, a meno 6 lunghezze dalla capolista Araz, pur avendo una partita da recuperare.

Articolo precedenteRepubblica – Il 29 settembre la Federico II conferirà la Laurea honoris causa ad Aurelio De Laurentiis, i dettagli
Articolo successivoRomano: “Altra tegola in casa Manchester City, Guardiola perde un titolare per cinque settimane, le ultime”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE