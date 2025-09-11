Ugolini: “Fiorentina-Napoli, Conte ha un dubbio in difesa. Lucca-Hojlund, l’ex Udinese in vantaggio”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha svelato ai microfoni dell’emittente satellitare alcune novità provenienti da Castel Volturno riguardanti le ultime di formazione del Napoli sia in vista della partita contro la Fiorentina, sia del debutto stagionale in Champions League contro il Manchester City. Di seguito, ecco quanto riportato. “Oggi ci sarà un allenamento alle 14:00 e avremo verso sera le idee più chiare, ma qualcosa verrà cambiato. Non ci sarà Rrahmani, che salterà entrambe le due sfide, quindi esordirà Beukema. È da capire se a Firenze giocherà in coppia con Buongiorno o con Juan Jesus. L’ex Torino è recuperato, ma bisogna capire nella gestione se Conte vorrà rischiarlo, sfruttarlo per due partite di fila nel giro di pochi giorni. Motivo per cui la coppia potrebbe essere composta dall’olandese e dal brasiliano. I terzini saranno Di Lorenzo e Spinazzola. Olivera è tornato abbastanza presto dalla Nazionale, ma va gestito e la rosa è profonda. L’ex Roma l’anno scorso al Franchi giocò una partita importante, quindi in questo senso può essere una carta importante. I Fantastici 4 non si toccano, oggi tornerà alla base anche Anguissa. Rimane solo un ballottaggio tra Lucca e Hojlund. Il danese però è solo al secondo allenamento, al momento l’ex Udinese è favorito, poi a Manchester si vedrà”.