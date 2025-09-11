Il Mattino – Biglietti ospiti Manchester City-Napoli, sold out in mezz’ora. I dettagli

Elia Falco
C’è voluta circa mezz’ora perché i biglietti riservati al settore ospiti di Manchester City-Napoli andassero esauriti. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, questi sono stati venduti nel giro di 33 minuti. Un altro segno di come i tifosi partenopei sono vicini alla squadra. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Sono andati sold out in 33 minuti tutti i biglietti per Manchester, per la super sfida di Champions League della prossima settimana che segnerà l’inizio dell’avventura europea della squadra azzurra: messi in vendita alle 15 per i possessori della Fidelity Card, è stato impossibile quasi da subito poter accedere all’acquisto. Ma nulla di inaspettato. Il settore ospiti dell’Etihad Stadium – di circa 4500 posti riservati per le gare internazionali come quella di giovedì – sarà ovviamente colorato tutto d’azzurro il prossimo 18 settembre per onorare la prima trasferta Champions dell’era De Laurentiis, nuovo primo appuntamento europeo per la squadra di Conte”.

