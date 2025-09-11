Gazzetta – Rinnovo Vergara, ci siamo. Pronto un nuovo accordo con il Napoli

Scritto da:
Elia Falco
-
antonio_vergara03

Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 di proprietà del Napoli, è ad un passo dal rinnovo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che racconta di come sia solo questione di tempo l’estensione del suo accordo con gli azzurri. Rientrato da vari prestiti tra Pro Vercelli e Reggiana, il calciatore è pronto a ritagliarsi il suo spazio tra le fila partenopee. “Antonio Vergara, che ha appena 22 anni, è rientrato sul suo tour per la “gavetta” tra Vercelli e soprattutto Reggio Emilia, che è stata utile per imparare. Al Mapei, ma guarda un po’, Conte l’ha fatto debuttare in A e adesso manca solo il contratto (e la penna) per certificare ciò che il suo manager, Giuffredi, ha sostenuto qualche ora fa pubblicamente: «Ci siamo ormai». I sogni non muoiono all’alba”.

Articolo precedenteSvelato l’orario della conferenza stampa di Conte pre Fiorentina-Napoli. I dettagli
Articolo successivoGdS – Gudmundsson in dubbio contro il Napoli: ecco le due soluzioni che sta studiando Pioli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE