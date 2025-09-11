Gazzetta – Napoli, Rrahmani non ha ceduto alle tentazioni dei club arabi: i dettagli

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato e sulle sirene arabe arrivate per Amir Rrahmani, difensore del Napoli: “Rrahmani, che è blindato fino al 2027 e non si è lasciato sedurre da qualche proposta arrivata dall’Arabia: certe operazioni, si sa, hanno bisogno di essere avviate attraverso lunghe chiacchierate ed un confronto serrato e però amichevole. Il Napoli e Rrahmani hanno appena iniziato a farlo, si sono aggiornati all’inizio del 2026, con la reciproca volontà di continuare a starsene assieme”.