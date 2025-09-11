Gazzetta – Napoli, rinnovo in arrivo per Politano: i dettagli dell’accordo

La Gazzetta dello Sport scrive dell’imminente rinnovo di contratto di Matteo Politano con gli azzurri: “Tra un po’, non passeranno molti giorni – magari settimane, ma si sa come vanno le cose – toccherà a Matteo Politano, che a 32 anni sa bene cosa fare del proprio futuro: ha messo casa a Napoli, si è sposato in Costiera, vuole restare finché le gambe lo spingeranno a percorrere la corsia di destra, diciamo almeno fino al 2028, e ne avrà 35 a quel tempo. E ciò vuole dire (na)Politano per sempre, con ingaggio che oscillerà intorno ai tre milioni di euro”.