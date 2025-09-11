Gazzetta: “La testa di De Bruyne è al Napoli. Il belga alla ricerca della chiave per stupire in Italia”

Il percorso di integrazione di Kevin De Bruyne nella realtà del Napoli prosegue bene. Il belga, ha reso la squadra azzurra più europea, ma ora dovrà saperla trascinare anche nelle notti europee. Ne scrive a tal proposito La Gazzetta dello Sport.

“Kevin sta crescendo, nella convinzione e nell’inserimento all’interno del nuovo sistema di gioco. E, grazie a lui, il Napoli è diventata una squadra moderna, molto europea. E si avvicina al debutto in Champions con una nuova convinzione: all’Etihad ci sarà un’accoglienza da re per De Bruyne, per anni leader tecnico del City di Guardiola. Ma adesso la sua testa è tutta sul Napoli, da prendere per mano specialmente nelle grandi notti d’Europa. Kevin ha segnato al debutto contro il Sassuolo ma poi ha faticato contro il Cagliari: sta studiando il calcio italiano, definito «più lento e tattico». Già, da queste parti trovare spazi non è mai semplice e il belga dovrà trovare in fretta una nuova chiave per sorprendere. Intanto ha dimostrato applicazione e attenzione, ma anche una capacità straordinaria di “attrarre” il pallone, come una calamita. Kevin non sta mai fermo, non si limita ad aspettare la palla ma va prendersela in ogni zona del campo”.