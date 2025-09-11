Gazzetta – Juanlu e non solo, il Napoli studia il colpo per la fascia destra

Il Napoli non ha mollato la pista Juanlu Sanchez. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri non hanno affatto dimenticato la trattativa per il calciatore spagnolo. Nelle prossime sessioni di mercato si valuterà se sarà possibile effettuare un nuovo assalto. Intanto, la dirigenza pensa anche ad Arnau Martinez, terzino destro di proprietà del Girona. “Intanto, come se il mercato non fosse mai finito, arrivanoechi di nuove notizie: dalla Spagna insistono sulla fascia destra, stavolta tra i desideri di Manna ci sarebbe Arnau Martinez (24 anni) pure lui del Girona, dove ha giocato con Gutierrez. Ma il Napoli non ha dimenticato Juanlu Sanchez e si vedrà a gennaio o nella prossima estate se sarà possibile chiudere un affare annunciato”.