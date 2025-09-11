Esposito: “Con il Napoli condannati da un episodio”

Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, ha parlato ai media in occasione dell’evento “Meet&Greet” organizzato dal club sardo, tornando sulla gara persa in extremis al Maradona contro il Napoli. “La partita? Alzi la mano chi avrebbe detto prima del fischio d’inizio che al 94’ saremmo stati ancora sullo 0-0. In tanti ci avrebbero messo la firma, noi invece siamo andati oltre: abbiamo lottato fino alla fine cercando anche di vincerla. Siamo stati condannati da un piccolo episodio, ma possiamo dire che la strada intrapresa è quella giusta, anzi più che giusta”.

L’attaccante rossoblù ha poi spostato l’attenzione sul prossimo impegno di campionato contro il Parma, in programma davanti al pubblico della Unipol Domus: “Vogliamo fare punti, come in ogni gara del resto. I nostri tifosi meritano una vittoria e daremo tutto per regalargliela”.