Cds – Napoli, Beukema esordirà all’Artemio Franchi come Krol; ci sarà anche Buongiorno

Il Corriere dello Sport scrive dell’esordio di Sam Beukema al Franchi contro la Fiorentina nella terza giornata di campionato: “Un nuovo centrale olandese che veste la maglia del Napoli quarantuno anni dopo Krol. Un bel carico di responsabilità in una partita subito impegnativa e di prestigio. Ma le novità per la Fiorentina non sono finite qui: al suo fianco, infatti, potrebbe ritrovare posto dal primo minuto Buongiorno, ormai pienamente recuperato e in vantaggio rispetto a Juan Jesus. Sarà dunque nuova la linea difensiva del Napoli che si completerà con Di Lorenzo a destra e il ballottaggio tra Spinazzola e Olivera a sinistra, aspettando Gutierrez”.