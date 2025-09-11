Capello: “Napoli favorito per lo scudetto. Doppio impegno? Conte ha due opzioni per ogni posizione”

«Scudetto? La favorita è il Napoli, poi l’Inter e la Juventus». Parole di Fabio Capello, ex allenatore, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Corriere della Sera. Tra gli argomenti, si è appunto parlato anche degli azzurri, e in particolar modo di se gli uomini di Conte sapranno gestire il doppio impegno. A tal proposito, questa è stata la sua risposta. «Il Napoli saprà mantenere il furore agonistico nel doppio impegno? La Champions è troppo importante a livello economico e di prestigio: tutti vogliono fare bella figura. Ma Conte ha due opzioni per ogni posizione e il grande feeling con De Laurentiis è un fattore decisivo. La squadra è completa, forse perde qualcosa con l’infortunio di Lukaku. Vedremo come Hojlund lo sostituirà».