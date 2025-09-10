Tmw: “annuncio imminente per il rinnovo di Politano”

L’inizio di stagione di Matteo Politano ha seguito la falsa riga della fine della precedente, per il calciatore è tempo di legarsi a vita con i colori azzurri. Ne parla tuttomercatoweb.

Ecco quanto segue: “Il rinnovo di Politano con il Napoli è stato già imbastito e firma e annuncio sono ormai imminenti. Sul tavolo c’è un principio d’accordo molto solido per la firma su un nuovo accordo con il club campano fino al 30 giugno del 2028 e relativo adeguamento dello stipendio, che salirà fino a 3,5 milioni di euro netti all’anno”.