Repice: “Corsa Scudetto? Napoli favorito, ma il Milan…”

Francesco Repice, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare della corsa Scudetto. Ecco cosa ne pensa:

“Se non si hanno molte informazioni sulle trasferte non è certamente colpa del Napoli. Essendo un “ragazzo di curva” potrei contestare la società, ma il problema risiede nell’intero sistema. Ad esempio, non trovo assolutamente normale disputare la sfida tra Milan e Como a Perth, queste iniziative portano più contro che pro a livello organizzativo. Questo sistema avvantaggia solo alcuni club e innesta una serie di cose negative che si ripercuotono sulle stesse squadre. Serie A? Io vedo il Napoli in avanti e il Milan subito dopo, chi è in panchina fa la differenza. Mondiale? Dobbiamo andarci, Gattuso ce la sta mettendo tutta”.