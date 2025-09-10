Ranieri – ” Napoli ? Ci stiamo preparando, sono una grandissima squadra ma saremo pronti “

Luca Ranieri, capitano della Fiorentina premiato al Nereo Rocco come personaggio emergente, ha rilasciato anche un’intervista dove ha affrontato diversi temi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Arriva il Napoli, più timore o più piacere?

“Finalmente rivedremo i nostri tifosi tutti al Franchi, non vedevamo l’ora. Abbiamo fatto quattro partite tutte in trasferta, soprattutto ai nuovi arrivati servirà sentire il calore dello stadio. Sono una grandissima squadra, i campioni in carica, ci stiamo preparando e saremo pronti”.

Sfiderete De Bruyne.

“Sappiamo tutti che è un fuoriclasse, non sarà facile limitarlo ma ci proveremo sicuramente. Servirà una grande partita”.

A cosa sono servite queste due settimane dopo la gara con il Toro?

“Volevamo tutti la vittoria, poi è anche vero che un pareggio a Torino non è facile. Eravamo un po’ stanchi, questa pausa secondo me è arrivata nel momento giusto. Abbiamo lavorato tanto e saremo pronti”.

Kean in queste condizioni cosa ti fa pensare?

“È stato uno spettacolo. Secondo me è uno degli attaccanti più forti d’Europa”.

Vi trascina?

“Basta guardare la Nazionale ieri, l’ha trascinata. Lo fa anche con noi, è tanta roba”.

Peserà l’assenza di Lukaku?

“Hanno un giocatore in meno, ma hanno altri due attaccanti veramente forti come Hojlund e Lucca. Hanno una grandissima rosa, ci sarà da lottare”.

Hai voglia di far parte del nuovo ciclo azzurro con Gattuso?

“Per me la convocazione di giugno è stata la prima, una gioia immensa. Come ho detto sempre, in difesa l’Italia è messa bene: ci sono tre centrali mancini come Buongiorno, Bastoni e Calafiori, che sono forti. Non sarà facile, ma cercherò di lavorare al massimo per avere un’altra opportunità”.