Napoli, senti Galli: “il centrocampo del Milan è il più forte assieme a quello di Napoli e Inter”

Il noto opinionista Filippo Galli si è espresso all’interno del suo editoriale per MilanNews.it, premiando il Milan per il centrocampo costruito ma elogiando anche altre big.

Queste le sue parole: “Il centrocampo è la nota lieta di questo mercato, forse il più forte della Serie A con quello di Napoli e Inter. Qualità e profondità della rosa in questo reparto sono evidenti. Modric, classe e sostanza, può giocare in ogni ruolo, anche se a me piace vederlo vertice basso a dettare i tempi di gioco; e poi Jashari, Ricci e Rabiot che, insieme a Fofana e Loftus-Cheek, consentiranno ad Allegri di variare composizione e tipo di schieramento nella zona nevralgica del campo“